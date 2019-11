Closings Mobile

1 SELECT wp_blogs.blog_id

FROM wp_blogs

WHERE domain IN ( 'www.rochesterfirst.com', 'rochesterfirst.com' )

AND path IN ( '/weather/', '/' )

ORDER BY CHAR_LENGTH(domain) DESC, CHAR_LENGTH(path) DESC

LIMIT 1 /* www.rochesterfirst.com/weather/closings/ */ + Toggle button wpdb->get_col WP_Site_Query->get_site_ids WP_Site_Query->get_sites WP_Site_Query->query get_sites get_site_by_path ms_load_current_site_and_network require require_once require_once require_once require hyperdb->query 0.0005

2 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_66_posts.ID

FROM wp_66_posts

WHERE 1=1

AND wp_66_posts.post_type = 'post'

AND (wp_66_posts.post_status = 'publish'

OR wp_66_posts.post_status = 'bp-inactive'

OR wp_66_posts.post_status = 'bp-active'

OR wp_66_posts.post_status = 'private')

ORDER BY wp_66_posts.post_date DESC

LIMIT 0, 10 /* www.rochesterfirst.com/weather/closings/ */ + Toggle button wpdb->get_col WP_Query->get_posts WP_Query->query WP->query_posts WP->main wp require hyperdb->query 0.0538

3 SELECT wp_66_posts.*

FROM wp_66_posts

WHERE ID IN (268760,268735) /* www.rochesterfirst.com/weather/closings/ */ + Toggle button wpdb->get_results _prime_post_caches WP_Query->get_posts WP_Query->query WP->query_posts WP->main wp require hyperdb->query 0.0004

4 SELECT wp_blogs.blog_id

FROM wp_blogs

WHERE wp_blogs.blog_id IN ( 66 )

AND archived = '0'

AND spam = 0

AND deleted = 0

ORDER BY wp_blogs.blog_id ASC /* www.rochesterfirst.com/weather/closings/ */ + Toggle button wpdb->get_col WP_Site_Query->get_site_ids WP_Site_Query->get_sites WP_Site_Query->query get_sites get_blogs_of_user WP_Admin_Bar->initialize _wp_admin_bar_init WP_Hook->apply_filters WP_Hook->do_action do_action require_once require hyperdb->query 0.0003

5 SELECT wp_66_posts.ID

FROM wp_66_posts

WHERE 1=1

AND wp_66_posts.post_type = 'alert_message'

AND ((wp_66_posts.post_status = 'publish'))

ORDER BY wp_66_posts.post_date DESC

LIMIT 0, 100 /* www.rochesterfirst.com/weather/closings/ */ + Toggle button wpdb->get_col WP_Query->get_posts WP_Query->query get_posts SML\safe_get_posts Lakana\Alert_Banners\Breaking_News_Feature_Definition->get_raw_messages Lakana\Alert_Banners\Breaking_News_Feature_Definition->get_summary_only_message Lakana\Alert_Banners\Base_Feature_Definition->collect Lakana\Alert_Banners\Base_Feature_Definition->set_criteria Lakana\Alert_Banners\Base_Feature_Definition->get_site_model_criteria Lakana\Site_Models\Site_Model_Feature_Definition_Field->get_callback WP_REST_Controller->add_additional_fields_to_object Lakana\Base_Multisite_Models_REST_Controller->prepare_item_for_response Lakana\Site_Models\Site_Models_Controller->get_item WP_REST_Server->dispatch rest_do_request SML\REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->get_site_model Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->prepare_item_for_response Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->get_item WP_REST_Server->dispatch rest_do_request SML\REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->request_to_data Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Client->get Nexstar\Theme_Wrapper\Wrapping->wrap WP_Hook->apply_filters apply_filters require_once require hyperdb->query 0.0003

6 SELECT wp_66_posts.ID

FROM wp_66_posts

WHERE 1=1

AND wp_66_posts.post_type = 'alert_message'

AND ((wp_66_posts.post_status = 'publish'))

ORDER BY wp_66_posts.post_date DESC

LIMIT 0, 100 /* www.rochesterfirst.com/weather/closings/ */ + Toggle button wpdb->get_col WP_Query->get_posts WP_Query->query get_posts SML\safe_get_posts Lakana\Alert_Banners\Live_Now_Feature_Definition->get_raw_messages Lakana\Alert_Banners\Live_Now_Feature_Definition->get_summary_only_message Lakana\Alert_Banners\Base_Feature_Definition->collect Lakana\Alert_Banners\Base_Feature_Definition->set_criteria Lakana\Alert_Banners\Base_Feature_Definition->get_site_model_criteria Lakana\Site_Models\Site_Model_Feature_Definition_Field->get_callback WP_REST_Controller->add_additional_fields_to_object Lakana\Base_Multisite_Models_REST_Controller->prepare_item_for_response Lakana\Site_Models\Site_Models_Controller->get_item WP_REST_Server->dispatch rest_do_request SML\REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->get_site_model Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->prepare_item_for_response Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->get_item WP_REST_Server->dispatch rest_do_request SML\REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->request_to_data Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Client->get Nexstar\Theme_Wrapper\Wrapping->wrap WP_Hook->apply_filters apply_filters require_once require hyperdb->query 0.0002

7 SELECT wp_66_term_taxonomy.term_id

FROM wp_66_term_taxonomy

INNER JOIN wp_66_terms

USING (term_id)

WHERE taxonomy = 'category'

AND wp_66_terms.slug IN ('local-news','top-stories') /* www.rochesterfirst.com/weather/closings/ */ + Toggle button wpdb->get_col ES_WP_Tax_Query->transform_query ES_WP_Tax_Query->clean_query ES_WP_Tax_Query->get_dsl_for_clause ES_WP_Tax_Query->get_dsl_for_query ES_WP_Tax_Query->get_dsl_clauses ES_WP_Tax_Query->get_dsl ES_WP_Query_Wrapper->get_posts WP_Query->query WP_Query->__construct es_wp_query_shoehorn WP_Hook->apply_filters WP_Hook->do_action do_action_ref_array WP_Query->get_posts WP_Query->query WP_Query->__construct Lakana\get_es_required_query qb_es_get_query Nexstar\Article_Lists\Article_Bin_Output_Controller->get_item WP_REST_Server->dispatch rest_do_request SML\REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->request_to_data Nexstar\Theme_REST_Client->create_article_bin Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->get_home_top_stories_post_ids Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->prepare_item_for_response Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->get_item WP_REST_Server->dispatch rest_do_request SML\REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->request_to_data Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Client->get Nexstar\Theme_Wrapper\Wrapping->wrap WP_Hook->apply_filters apply_filters require_once require hyperdb->query 0.0004

8 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_66_posts.*

FROM wp_66_posts

WHERE 1=1

AND wp_66_posts.ID IN (16480,268456,58851,268671,268679,268669,268545,268462,268511,268439,268419,268415,268404,268384,268380)

AND wp_66_posts.post_type IN ('post', 'feed_post')

AND ((wp_66_posts.post_status = 'publish'))

ORDER BY FIELD(wp_66_posts.ID,16480,268456,58851,268671,268679,268669,268545,268462,268511,268439,268419,268415,268404,268384,268380)

LIMIT 0, 15 /* ES_WP_Query Shoehorn */ /* www.rochesterfirst.com/weather/closings/ */ + Toggle button wpdb->get_results WP_Query->get_posts WP_Query->query WP_Query->__construct Lakana\get_es_required_query qb_es_get_query Nexstar\Article_Lists\Article_Bin_Output_Controller->get_item WP_REST_Server->dispatch rest_do_request SML\REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->request_to_data Nexstar\Theme_REST_Client->create_article_bin Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->get_home_top_stories_post_ids Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->prepare_item_for_response Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->get_item WP_REST_Server->dispatch rest_do_request SML\REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->request_to_data Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Client->get Nexstar\Theme_Wrapper\Wrapping->wrap WP_Hook->apply_filters apply_filters require_once require hyperdb->query 0.0016

9 SELECT wp_66_term_taxonomy.term_id

FROM wp_66_term_taxonomy

INNER JOIN wp_66_terms

USING (term_id)

WHERE taxonomy = 'category'

AND wp_66_terms.slug IN ('local-news','top-stories') /* www.rochesterfirst.com/weather/closings/ */ + Toggle button wpdb->get_col ES_WP_Tax_Query->transform_query ES_WP_Tax_Query->clean_query ES_WP_Tax_Query->get_dsl_for_clause ES_WP_Tax_Query->get_dsl_for_query ES_WP_Tax_Query->get_dsl_clauses ES_WP_Tax_Query->get_dsl ES_WP_Query_Wrapper->get_posts WP_Query->query WP_Query->__construct es_wp_query_shoehorn WP_Hook->apply_filters WP_Hook->do_action do_action_ref_array WP_Query->get_posts WP_Query->query WP_Query->__construct SML\query_unshift Nexstar\Article_Lists\Article_Bin_Output_Controller->get_item WP_REST_Server->dispatch rest_do_request SML\REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->request_to_data Nexstar\Theme_REST_Client->create_article_bin Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->get_home_top_stories_post_ids Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->prepare_item_for_response Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->get_item WP_REST_Server->dispatch rest_do_request SML\REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->request_to_data Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Client->get Nexstar\Theme_Wrapper\Wrapping->wrap WP_Hook->apply_filters apply_filters require_once require hyperdb->query 0.0005

10 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_66_posts.ID

FROM wp_66_posts

WHERE 1=1

AND wp_66_posts.ID IN (268671,268679,268669,268545,268462,268511,268439,268419,268415,268404,268384,268380,268324,268257,268222)

AND wp_66_posts.post_type IN ('post', 'feed_post')

AND ((wp_66_posts.post_status = 'publish'))

ORDER BY FIELD(wp_66_posts.ID,268671,268679,268669,268545,268462,268511,268439,268419,268415,268404,268384,268380,268324,268257,268222)

LIMIT 0, 15 /* ES_WP_Query Shoehorn */ /* www.rochesterfirst.com/weather/closings/ */ + Toggle button wpdb->get_col WP_Query->get_posts WP_Query->query WP_Query->__construct SML\query_unshift Nexstar\Article_Lists\Article_Bin_Output_Controller->get_item WP_REST_Server->dispatch rest_do_request SML\REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->request_to_data Nexstar\Theme_REST_Client->create_article_bin Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->get_home_top_stories_post_ids Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->prepare_item_for_response Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->get_item WP_REST_Server->dispatch rest_do_request SML\REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->request_to_data Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Client->get Nexstar\Theme_Wrapper\Wrapping->wrap WP_Hook->apply_filters apply_filters require_once require hyperdb->query 0.0009

11 SELECT wp_66_term_taxonomy.term_id

FROM wp_66_term_taxonomy

INNER JOIN wp_66_terms

USING (term_id)

WHERE taxonomy = 'category'

AND wp_66_terms.slug IN ('local-news','top-stories') /* www.rochesterfirst.com/weather/closings/ */ + Toggle button wpdb->get_col ES_WP_Tax_Query->transform_query ES_WP_Tax_Query->clean_query ES_WP_Tax_Query->get_dsl_for_clause ES_WP_Tax_Query->get_dsl_for_query ES_WP_Tax_Query->get_dsl_clauses ES_WP_Tax_Query->get_dsl ES_WP_Query_Wrapper->get_posts WP_Query->query WP_Query->__construct es_wp_query_shoehorn WP_Hook->apply_filters WP_Hook->do_action do_action_ref_array WP_Query->get_posts WP_Query->query WP_Query->__construct SML\query_unshift Nexstar\Article_Lists\Article_Bin_Output_Controller->get_item WP_REST_Server->dispatch rest_do_request SML\REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->request_to_data Nexstar\Theme_REST_Client->create_article_bin Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->get_home_top_stories_post_ids Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->prepare_item_for_response Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->get_item WP_REST_Server->dispatch rest_do_request SML\REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->request_to_data Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Client->get Nexstar\Theme_Wrapper\Wrapping->wrap WP_Hook->apply_filters apply_filters require_once require hyperdb->query 0.0004

12 SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_66_posts.ID

FROM wp_66_posts

WHERE 1=1

AND wp_66_posts.ID IN (268671,268679,268669,268545,268462,268511,268439,268419,268415,268404,268384)

AND wp_66_posts.post_type IN ('post', 'feed_post')

AND ((wp_66_posts.post_status = 'publish'))

ORDER BY FIELD(wp_66_posts.ID,268671,268679,268669,268545,268462,268511,268439,268419,268415,268404,268384)

LIMIT 0, 11 /* ES_WP_Query Shoehorn */ /* www.rochesterfirst.com/weather/closings/ */ + Toggle button wpdb->get_col WP_Query->get_posts WP_Query->query WP_Query->__construct SML\query_unshift Nexstar\Article_Lists\Article_Bin_Output_Controller->get_item WP_REST_Server->dispatch rest_do_request SML\REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->request_to_data Nexstar\Theme_REST_Client->create_article_bin Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->get_home_top_stories_post_ids Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->prepare_item_for_response Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->get_item WP_REST_Server->dispatch rest_do_request SML\REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->request_to_data Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Client->get Nexstar\Theme_Wrapper\Wrapping->wrap WP_Hook->apply_filters apply_filters require_once require hyperdb->query 0.0007

13 SELECT t.*, tt.*

FROM wp_66_terms AS t

INNER JOIN wp_66_term_taxonomy AS tt

ON t.term_id = tt.term_id

WHERE tt.taxonomy IN ('category')

AND t.term_id IN ( 38 ) /* www.rochesterfirst.com/weather/closings/ */ + Toggle button wpdb->get_results WP_Term_Query->get_terms WP_Term_Query->query WP_Tax_Query->transform_query WP_Tax_Query->clean_query WP_Tax_Query->get_sql_for_clause WP_Tax_Query->get_sql_for_query WP_Tax_Query->get_sql_clauses WP_Tax_Query->get_sql WP_Query->get_posts WP_Query->query get_posts SML\safe_get_posts Nexstar\Template_Variables\Template_Hierarchy\Index_Variables_Controller->prepare_headline_lists Lakana\Library_Injectable_REST_Field->get_callback WP_REST_Controller->add_additional_fields_to_object Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->prepare_item_for_response Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->get_item WP_REST_Server->dispatch rest_do_request SML\REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->request_to_data Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Client->get Nexstar\Theme_Wrapper\Wrapping->wrap WP_Hook->apply_filters apply_filters require_once require hyperdb->query 0.0004

14 SELECT wp_66_posts.ID

FROM wp_66_posts

LEFT JOIN wp_66_term_relationships

ON (wp_66_posts.ID = wp_66_term_relationships.object_id)

WHERE 1=1

AND ( wp_66_posts.post_date > '2019-10-12 23:59:59' )

AND ( wp_66_term_relationships.term_taxonomy_id IN (38) )

AND wp_66_posts.post_type IN ('post', 'page', 'feed_post', 'gallery', 'sst-promise')

AND ((wp_66_posts.post_status = 'publish'))

GROUP BY wp_66_posts.ID

ORDER BY wp_66_posts.post_date DESC

LIMIT 0, 5 /* www.rochesterfirst.com/weather/closings/ */ + Toggle button wpdb->get_col WP_Query->get_posts WP_Query->query get_posts SML\safe_get_posts Nexstar\Template_Variables\Template_Hierarchy\Index_Variables_Controller->prepare_headline_lists Lakana\Library_Injectable_REST_Field->get_callback WP_REST_Controller->add_additional_fields_to_object Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->prepare_item_for_response Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->get_item WP_REST_Server->dispatch rest_do_request SML\REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->request_to_data Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Client->get Nexstar\Theme_Wrapper\Wrapping->wrap WP_Hook->apply_filters apply_filters require_once require hyperdb->query 0.0142

15 SELECT wp_66_posts.ID

FROM wp_66_posts

LEFT JOIN wp_66_term_relationships

ON (wp_66_posts.ID = wp_66_term_relationships.object_id)

WHERE 1=1

AND ( wp_66_posts.post_date > '2019-10-12 23:59:59' )

AND ( wp_66_term_relationships.term_taxonomy_id IN (75) )

AND wp_66_posts.post_type IN ('post', 'page', 'feed_post', 'gallery', 'sst-promise')

AND ((wp_66_posts.post_status = 'publish'))

GROUP BY wp_66_posts.ID

ORDER BY wp_66_posts.post_date DESC

LIMIT 0, 5 /* www.rochesterfirst.com/weather/closings/ */ + Toggle button wpdb->get_col WP_Query->get_posts WP_Query->query get_posts SML\safe_get_posts Nexstar\Template_Variables\Template_Hierarchy\Index_Variables_Controller->prepare_headline_lists Lakana\Library_Injectable_REST_Field->get_callback WP_REST_Controller->add_additional_fields_to_object Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->prepare_item_for_response Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->get_item WP_REST_Server->dispatch rest_do_request SML\REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->request_to_data Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Client->get Nexstar\Theme_Wrapper\Wrapping->wrap WP_Hook->apply_filters apply_filters require_once require hyperdb->query 0.0178

16 SELECT t.*, tt.*

FROM wp_66_terms AS t

INNER JOIN wp_66_term_taxonomy AS tt

ON t.term_id = tt.term_id

WHERE tt.taxonomy IN ('category')

AND t.term_id IN ( 895,45 ) /* www.rochesterfirst.com/weather/closings/ */ + Toggle button wpdb->get_results WP_Term_Query->get_terms WP_Term_Query->query WP_Tax_Query->transform_query WP_Tax_Query->clean_query WP_Tax_Query->get_sql_for_clause WP_Tax_Query->get_sql_for_query WP_Tax_Query->get_sql_clauses WP_Tax_Query->get_sql WP_Query->get_posts WP_Query->query get_posts SML\safe_get_posts Nexstar\Template_Variables\Template_Hierarchy\Index_Variables_Controller->prepare_headline_lists Lakana\Library_Injectable_REST_Field->get_callback WP_REST_Controller->add_additional_fields_to_object Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->prepare_item_for_response Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->get_item WP_REST_Server->dispatch rest_do_request SML\REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->request_to_data Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Client->get Nexstar\Theme_Wrapper\Wrapping->wrap WP_Hook->apply_filters apply_filters require_once require hyperdb->query 0.0004

17 SELECT wp_66_posts.ID

FROM wp_66_posts

LEFT JOIN wp_66_term_relationships

ON (wp_66_posts.ID = wp_66_term_relationships.object_id)

WHERE 1=1

AND ( wp_66_posts.post_date > '2019-10-12 23:59:59' )

AND ( wp_66_term_relationships.term_taxonomy_id IN (45,895) )

AND wp_66_posts.post_type IN ('post', 'page', 'feed_post', 'gallery', 'sst-promise')

AND ((wp_66_posts.post_status = 'publish'))

GROUP BY wp_66_posts.ID

ORDER BY wp_66_posts.post_date DESC

LIMIT 0, 5 /* www.rochesterfirst.com/weather/closings/ */ + Toggle button wpdb->get_col WP_Query->get_posts WP_Query->query get_posts SML\safe_get_posts Nexstar\Template_Variables\Template_Hierarchy\Index_Variables_Controller->prepare_headline_lists Lakana\Library_Injectable_REST_Field->get_callback WP_REST_Controller->add_additional_fields_to_object Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->prepare_item_for_response Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->get_item WP_REST_Server->dispatch rest_do_request SML\REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->request_to_data Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Client->get Nexstar\Theme_Wrapper\Wrapping->wrap WP_Hook->apply_filters apply_filters require_once require hyperdb->query 0.0111

18 SELECT t.*, tt.*

FROM wp_66_terms AS t

INNER JOIN wp_66_term_taxonomy AS tt

ON t.term_id = tt.term_id

WHERE tt.taxonomy IN ('category')

AND t.term_id IN ( 1501,2411,13774,13 ) /* www.rochesterfirst.com/weather/closings/ */ + Toggle button wpdb->get_results WP_Term_Query->get_terms WP_Term_Query->query WP_Tax_Query->transform_query WP_Tax_Query->clean_query WP_Tax_Query->get_sql_for_clause WP_Tax_Query->get_sql_for_query WP_Tax_Query->get_sql_clauses WP_Tax_Query->get_sql WP_Query->get_posts WP_Query->query get_posts SML\safe_get_posts Nexstar\Template_Variables\Template_Hierarchy\Index_Variables_Controller->prepare_headline_lists Lakana\Library_Injectable_REST_Field->get_callback WP_REST_Controller->add_additional_fields_to_object Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->prepare_item_for_response Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->get_item WP_REST_Server->dispatch rest_do_request SML\REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->request_to_data Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Client->get Nexstar\Theme_Wrapper\Wrapping->wrap WP_Hook->apply_filters apply_filters require_once require hyperdb->query 0.0009

19 SELECT wp_66_posts.ID

FROM wp_66_posts

LEFT JOIN wp_66_term_relationships

ON (wp_66_posts.ID = wp_66_term_relationships.object_id)

WHERE 1=1

AND ( wp_66_posts.post_date > '2019-10-12 23:59:59' )

AND ( wp_66_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13,1501,2411,13774) )

AND wp_66_posts.post_type IN ('post', 'page', 'feed_post', 'gallery', 'sst-promise')

AND ((wp_66_posts.post_status = 'publish'))

GROUP BY wp_66_posts.ID

ORDER BY wp_66_posts.post_date DESC

LIMIT 0, 5 /* www.rochesterfirst.com/weather/closings/ */ + Toggle button wpdb->get_col WP_Query->get_posts WP_Query->query get_posts SML\safe_get_posts Nexstar\Template_Variables\Template_Hierarchy\Index_Variables_Controller->prepare_headline_lists Lakana\Library_Injectable_REST_Field->get_callback WP_REST_Controller->add_additional_fields_to_object Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->prepare_item_for_response Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->get_item WP_REST_Server->dispatch rest_do_request SML\REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->request_to_data Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Client->get Nexstar\Theme_Wrapper\Wrapping->wrap WP_Hook->apply_filters apply_filters require_once require hyperdb->query 0.0089

20 SELECT wp_66_posts.*

FROM wp_66_posts

WHERE 1=1

AND wp_66_posts.ID IN (109,125,128,129,131,174,175,186,187,189,193,194,197,204,205,240,241,299,300,304,306,328,329,4293,4294,4295,4297,4299,6962,7117,7118,7119,7121,7694,7695,8125,8126,8127,8128,9048,9070,9071,75853,75854,75855,75856,75857,75858,75859,134116,135094,142932,142933,143099,152657,152658,152659,152660,154754,156975,156977,156978,157006,160948,167283,167419,168704,171295,171296,177954,179468,211581,217966,220559,222851,223163,228827,230871,238957,238958,239081,239087,260829,267425,267455,268405)

AND wp_66_posts.post_type = 'nav_menu_item'

AND ((wp_66_posts.post_status = 'publish'))

ORDER BY wp_66_posts.menu_order ASC /* www.rochesterfirst.com/weather/closings/ */ + Toggle button wpdb->get_results WP_Query->get_posts WP_Query->query get_posts wp_get_nav_menu_items Nexstar\Template_Variables\Template_Hierarchy\Wrapper_Variables_Controller->prepare_supernav Lakana\Library_Injectable_REST_Field->get_callback WP_REST_Controller->add_additional_fields_to_object Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->prepare_item_for_response Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->get_item WP_REST_Server->dispatch rest_do_request SML\REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->request_to_data Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Client->get Nexstar\Theme_Wrapper\Wrapping->wrap WP_Hook->apply_filters apply_filters require_once require hyperdb->query 0.0013

21 SELECT wp_66_posts.ID

FROM wp_66_posts

LEFT JOIN wp_66_term_relationships

ON (wp_66_posts.ID = wp_66_term_relationships.object_id)

WHERE 1=1

AND ( wp_66_posts.post_date > '2019-10-12 23:59:59' )

AND ( wp_66_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5) )

AND wp_66_posts.post_type IN ('post', 'feed_post')

AND ((wp_66_posts.post_status = 'publish'))

GROUP BY wp_66_posts.ID

ORDER BY wp_66_posts.post_date DESC

LIMIT 0, 5 /* www.rochesterfirst.com/weather/closings/ */ + Toggle button wpdb->get_col WP_Query->get_posts WP_Query->query get_posts SML\safe_get_posts Nexstar\Template_Variables\Template_Hierarchy\Wrapper_Variables_Controller->prepare_supernav Lakana\Library_Injectable_REST_Field->get_callback WP_REST_Controller->add_additional_fields_to_object Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->prepare_item_for_response Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->get_item WP_REST_Server->dispatch rest_do_request SML\REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->request_to_data Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Client->get Nexstar\Theme_Wrapper\Wrapping->wrap WP_Hook->apply_filters apply_filters require_once require hyperdb->query 0.0157

22 SELECT wp_66_posts.ID

FROM wp_66_posts

LEFT JOIN wp_66_term_relationships

ON (wp_66_posts.ID = wp_66_term_relationships.object_id)

WHERE 1=1

AND ( wp_66_posts.post_date > '2019-10-12 23:59:59' )

AND ( wp_66_term_relationships.term_taxonomy_id IN (45) )

AND wp_66_posts.post_type IN ('post', 'feed_post')

AND ((wp_66_posts.post_status = 'publish'))

GROUP BY wp_66_posts.ID

ORDER BY wp_66_posts.post_date DESC

LIMIT 0, 5 /* www.rochesterfirst.com/weather/closings/ */ + Toggle button wpdb->get_col WP_Query->get_posts WP_Query->query get_posts SML\safe_get_posts Nexstar\Template_Variables\Template_Hierarchy\Wrapper_Variables_Controller->prepare_supernav Lakana\Library_Injectable_REST_Field->get_callback WP_REST_Controller->add_additional_fields_to_object Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->prepare_item_for_response Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->get_item WP_REST_Server->dispatch rest_do_request SML\REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->request_to_data Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Client->get Nexstar\Theme_Wrapper\Wrapping->wrap WP_Hook->apply_filters apply_filters require_once require hyperdb->query 0.0092

23 SELECT wp_66_posts.ID

FROM wp_66_posts

LEFT JOIN wp_66_term_relationships

ON (wp_66_posts.ID = wp_66_term_relationships.object_id)

WHERE 1=1

AND ( wp_66_posts.post_date > '2019-10-12 23:59:59' )

AND ( wp_66_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10) )

AND wp_66_posts.post_type IN ('post', 'feed_post')

AND ((wp_66_posts.post_status = 'publish'))

GROUP BY wp_66_posts.ID

ORDER BY wp_66_posts.post_date DESC

LIMIT 0, 6 /* www.rochesterfirst.com/weather/closings/ */ + Toggle button wpdb->get_col WP_Query->get_posts WP_Query->query get_posts SML\safe_get_posts Nexstar\Template_Variables\Template_Hierarchy\Wrapper_Variables_Controller->prepare_supernav Lakana\Library_Injectable_REST_Field->get_callback WP_REST_Controller->add_additional_fields_to_object Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->prepare_item_for_response Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Controller->get_item WP_REST_Server->dispatch rest_do_request SML\REST_Client->request_to_data Lakana\Library_REST_Client->request_to_data Nexstar\Template_Variables\Template_Variables_Client->get Nexstar\Theme_Wrapper\Wrapping->wrap WP_Hook->apply_filters apply_filters require_once require hyperdb->query 0.0059

24 SELECT wp_66_posts.ID

FROM wp_66_posts

WHERE 1=1

AND wp_66_posts.post_type = 'alert_message'

AND ((wp_66_posts.post_status = 'publish'))

ORDER BY wp_66_posts.post_date DESC

LIMIT 0, 1 /* www.rochesterfirst.com/weather/closings/ */ + Toggle button wpdb->get_col WP_Query->get_posts WP_Query->query get_posts SML\safe_get_posts SML\find_one_post Lakana\Alert_Banners\Breaking_News_Feature_Definition->has_active_messages Lakana\Alert_Banners\Base_Feature_Definition->collect Lakana\Alert_Banners\Base_Feature_Definition->has_active_alert_messages Lakana\Alert_Banners\Base_Feature_Definition->set_body_class WP_Hook->apply_filters apply_filters get_body_class body_class include require_once require hyperdb->query 0.0003